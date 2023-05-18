بدء مجموعات الدعم المدرسى لطلاب الثانوية العامة فى الإسماعيلية

أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، انطلاق أول أيام مجموعات الدعم المدرسى بإدارة شمال التعليمية، بمقر مدرسة 25 يناير الثانوية وتطبيقا لسياسة وزارة التربية والتعليم، ووزير التعليم الدكتور رضا حجازى بشأن مجموعات الدعم المدرسى المجانية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى وتخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأوضح الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن مجموعات الدعم المدرسى تأتى فى إطار تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن مجموعات الدعم المدرسى، وذلك تحت إشراف إدارة شمال الإسماعيلية بقيادة محمد عبد الكريم مدير عام إدارة شمال الإسماعيلية حيث لاقت المجموعات اقبالا كبيرا من الطالبات.

وقال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن مجموعات الدعم المدرسى أولى خطوات القضاء على مافيا الدروس الخصوصية، وعودة مسار التعليم لطريقه الصحيح كما كان سابقا.

قال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه أعطى تعليمات مشددة لجميع مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسماعيلية، إعلان نتائج الصفوف (الرابع-الخامس-السادس) اليوم الخميس بالمدارس بدء من الساعة الحادية عشر صباحا، ويأتى ذلك فى إطار تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الإعلان عن نتائج امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى للعام 2022/2023.

وأضاف الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن النتائج ستكون متاحة أمام جميع الطلاب، وأولياء الأمور بمنتهى اليسر والسهولة بالمدرسة وتحت مسئولية إدارة المدرسة بشكل مباشر.