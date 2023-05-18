اليوم السابع
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الخميس، 18 مايو 2023 02:00 ص
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ضمن أنشطة شهر مايو ..

الكنيسة الأسقفية تنظم ورشة لتعليم فن المكرمية اليوم

الخميس، 18 مايو 2023 02:00 ص
الكنيسة الأسقفية تنظم ورشة لتعليم فن المكرمية اليوم ورشة لتعليم فن المكرمية لمركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لتعليم فن المكرمية تقدمها مارتينا لوثر يومي الثامن عشر والعشرون من شهر مايو الجاري، وذلك بكنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة.
 
وتتضمن الورشة التعريف بكل الأنواع الأساسية لغرز المكرمية، بالإضافة لكل الأدوات المطلوبة وكيفية استخدامها وأماكن شرائها، على أن يقوم كل متدرب بتجربة كل الغرز بنفسه على مكرمية خاصة به يحتفظ بها بعد انتهاء الورشة.
 
وتعتبر الورشة الحالية هي الورشة السادسة والتي تقدمها مارتينا لوثر، إذ يهتم المركز بتعليم الحرف الفنية وتقديم الورش بناءً على طلب المشاركين.
 
الجدير بالذكر أن رؤية مركز جسور هي بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.
 
 
 
 
 

الكنيسه الاسقفيه

المطران سامى فوزى

مركز جسور الثقافى

فن المكرميه



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