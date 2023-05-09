مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية ينظم ورشة للمشغولات الجلدية

كتب: محمد الأحمدى

ينظم مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لتعليم صناعة المشغولات الجلدية على مدار 5 أيام بدءاً من الحادى عشر وحتى الثالث عشر من شهر مايو، بالإضافة للتاسع عشر والعشرون من مايو، وذلك بمقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتتضمن الورشة التعريف بأنواع الجلود الطبيعية والأدوات المطلوبة وأماكن شراءها، وصباغة الجلد الطبيعي، وأشكال الغرز المختلفة، ذلك بالإضافة إلى تعليم طريقة عمل باترون المحافظ والحقائب المختلفة وغيرها، إذ تنفذ المنتجات بالكامل عن طريق القص والخياطة اليدوية.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.