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الرئيس السورى يتوجه إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية فى السعودية

الخميس، 18 مايو 2023 12:46 م
الرئيس السورى يتوجه إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية فى السعودية الرئيس السوري بشار الأسد
كتب: أحمد جمعة

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يتوجه الرئيس السورى بشار الأسد، الخميس، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غداً الجمعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

على جانب آخر، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي إن ملف إعادة إعمار سوريا به تعقيدات ضخمة نتيجة العقوبات المفروضة أمريكيًا وأوروبيًا، مشيرا إلى أن رفع العقوبات ليس سهلًا ويحتاج إلى قدر من التدبر والاتصالات الدولية للوقوف على الوضع الحالي وسبل الحل.

وأوضح زكي الخميس، أن عودة اللاجئين السوريين ملف معقد نسبيًا وله أبعاد كثيرة، مضيفًا أن الجامعة في صدد التشاور مع الحكومة السورية لفتح المجال في ذلك الشأن.

ونوه إلى أن المرحلة الحالية تعد مرحلة جديدة على صعيد العلاقات بين الدول العربية والوفود السورية بعد مشاركتها في كافة الاجتماعات والأنشطة التي تعقدها الجامعة.. لافتًا إلى أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تم بقرار مجلس وزاري في مايو الجاري، موضحًا أن قرار تعليقها جاء بموجب مجلس وزاري أيضا؛ ما استعدى عقده لاتخاذ القرار، وأن دور القمة في دورتها الحالية هو الترحيب بانضمامها.


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