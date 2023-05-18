الداخلية تكشف حقيقة سرقة مزرعة بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" شكوى مدعومة بمقطع فيديو تضمنت ادعاء صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات مزرعة كائنة بمحافظة الغربية.

بالفحص وبسؤال الشاكى قرر أنه اكتشف سرقة بعض المواسير الحديدية من أمام المزرعة ملكه وتبين قيام (أحد الأشخاص) غير معلوم لديه بإرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه (له معلومات جنائية – مقيم بذات العنوان)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.