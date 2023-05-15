اليوم السابع
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الإثنين، 15 مايو 2023 07:24 م
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ضبط شخص نصب على سيدة بحيلة التسوق الإلكتروني

الإثنين، 15 مايو 2023 07:02 م
ضبط شخص نصب على سيدة بحيلة التسوق الإلكتروني حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى مدعومة بصور ومقاطع صوتية "لإحدى السيدات" بشأن قيامها بالتواصل مع أحد الأشخاص لشراء أثاث منزلى عبر صفحة "مُحددة" على موقع "فيس بوك" وإرسالها مبلغ مالى للمذكور كمقدم تعاقد ، وعدم تسليمها الأثاث المتفق عليه ، وعند تواصلها معه قام بسبها عبر رسائل تطبيق "واتساب" وعبر مكالمة هاتفية من رقم "محدد".
 
بالفحص وبسؤال الشاكية (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) أفادت بمضمون ما سبق ، كما تم تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية

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