الداخلية تضبط مروجى مخدرات بالقاهرة والمحافظات

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامى حال تواجده بدائرة مركز شرطة السادات، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وضبط عنصر إجرامى " له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس "شابو" وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش–مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش–مبلغ مالى) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول" – مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول") حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى). وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية")

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.