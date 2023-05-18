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"التموين": حجم دمغ المشغولات الذهبية 70 طنا سنويا

الخميس، 18 مايو 2023 03:00 ص
"التموين": حجم دمغ المشغولات الذهبية 70 طنا سنويا مشغولات ذهبية
كتب مدحت وهبة

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أكد ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن حجم دمغ مشغولات الذهب من خلال مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين تقرب من 70 طن مشغولات ذهبية وسبائك سنويا، لافتا الى استقرار أسعار الذهب حاليا في الأسواق بشكل كبير حيث أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ساهم في تراجع أسعار الذهب بشكل كبير، وأصبح سعر الذهب في الأسواق المحلية يقارب السعر العالمي.
 
كان  مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، مع عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
 

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