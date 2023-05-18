البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يصادق على ضم العراق لدول عملياته

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صادق مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تعديلات على النظام الأساسى للبنك لتمكينه من التوسع المحدود والتدريجى لعملياته فى أفريقيا جنوب الصحراء والعراق.

وتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع السنوى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 2023 فى سمرقند، ليعكس الروابط الاقتصادية المتنامية بين البلدان التى يعمل فيها البنك حالياً وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، ويتيح الفرصة أمام البنك لتطوير القطاع الخاص فى تلك الاقتصادات.



وفى هذه المناسبة، قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: "هذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة للبنك، فنموذج أعمالنا المتميز يوفر قيمة مضافة حقيقية يمكن أن تساهم فى تعزيز عمل شركاء التنمية الحاليين، وأن تُسرّع التحول فى أفريقيا جنوب الصحراء والعراق، كما أن هذا القرار يؤكد التزام مساهمينا بأجندة التنمية العالمية".

وبموجب بنود القرار -الذى اعتمده البنك اليوم /الخميس/- سيتم النظر فى طلبات الحصول على وضع البلد المتلقى بعد التصديق على التعديل ذى الصلة على المادة الأولى من النظام الأساسى للبنك ودخوله حيز التنفيذ، وسيتم تقييم أى طلبات مستلمة وفقاً لإجراءات الحوكمة المعمول بها فى البنك.



ونتيجة لذلك؛ فمن غير المتوقع أن يقوم البنك بأى استثمارات فى هذه الدول الجديدة قبل عام 2025، مما يتيح له المزيد من الوقت للاستعداد لتنفيذ عملياته بنجاح فى تلك المنطقة.



وخلال الأعوام 2025 إلى 2030، سيتمكن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من الاستثمار فى ما يصل إلى ستة بلدان فى أفريقيا جنوب الصحراء.



ومن الجدير بالذكر أن التحليل التحضيرى الذى أجراه البنك يُظهر أن نشاطات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ونموذج العمل سيكونان أكثر فعالية فى بنين وكوت ديفوار (ساحل العاج) وغانا وكينيا ونيجيريا والسنغال، فى حال رغبت تلك الدول فى التقدم بطلب للانضمام، وسيتم إخطار هذه الدول الست رسمياً بقرار المحافظين.



كما سينضم العراق إلى منطقة البنك فى جنوب وشرق البحر المتوسط والتى تضم مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، نظراً للصلات الاقتصادية القوية بين العراق وتلك الدول.



بدأ البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية عملياته فى منطقة جنوب وشرق المتوسط فى عام 2011، واستثمر حتى تاريخه ما يقرب من 19 مليار يورو فى 363 مشروعاً لدعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة.



وما تزال الأولوية العاجلة والأكثر إلحاحاً للبنك هى دعم أوكرانيا، حيث يعتبر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أكبر مستثمر مؤسسى فيها، إذ التزم بتخصيص 3 مليارات يورو خلال عامى 2022-2023.