البحرين ترحب بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود

وقال بيان للخارجية الروسية اليوم /الخميس/ "على خلفية انتهاء مهلة الستين يوما لتمديد (مبادرة البحر الأسود) لشحن المواد الغذائية الأوكرانية اليوم 18 مايو، واستجابة في المقام الأول لنداءات الشركاء الأتراك بصفتهم طرفًا في الاتفاقية، نؤكد تمديد هذه الصفقة لفترة شهرين أي حتى 17 يوليو القادم دون أي تغييرات".



وأضاف البيان "إن هناك خمسة مطالب رئيسة يجب تلبيتها في إطار تنفيذ مذكرة روسيا- الأمم المتحدة الخاصة بصفقة الحبوب"، منوها بأن هذه المهام هي إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام (سويفت)، وتوريد قطع غيار اللازمة للزراعة الروسية، وإلغاء حظر لوجستيات النقل والتأمين، وإعادة إحياء خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا"، وإلغاء تجميد أصول الشركات الروسية. وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أنه في حال عدم الوفاء بهذه المطالب، فلن يكون هناك أي توسيع لمبادرة البحر الأسود وسيتم وقف العمل بالاتفاقية بعد 17 يوليو المقبل.