إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخص نتيجة سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر ، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، بالحي الخامس، في مدينة 6 أكتوبر.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا تم تحديد هويته أصيب نتيجة سقوطه من عقار، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.