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إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 18 مايو 2023 12:16 م
إصابة شخص سقط من عقار بمدينة 6 أكتوبر اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخص نتيجة سقوطه من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار، بالحي الخامس، في مدينة 6  أكتوبر. 
 
انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شخصا تم تحديد هويته أصيب نتيجة سقوطه من عقار، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات والاستماع لأقوال شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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