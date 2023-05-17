6 إجراءات يجب اتباعها لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

كتبت ميرفت رشاد

يُعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية شائعة وغالبًا ما لا تظهر عليه أعراض ملحوظة، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الأوعية الدموية والأعضاء بمرور الوقت ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وغيرها من المشاكل الصحية ومع ذلك ، يمكن الوقاية منه والسيطرة عليه، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

تتضمن بعض هذه التغييرات في نمط الحياة ما يلي:



1. التقليل من تناول الملح

الإفراط في تناول الملح هو سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم، يوصى بالحد من استهلاك الأطعمة المصنعة ، والمنتجات المعبأة الأخرى لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، استخدام الأعشاب والتوابل لتتبيل الطعام بدلاً من الملح، بالإضافة إلى ذلك ، فإن تضمين الفواكه والخضراوات الطازجة والطهي في المنزل يساعد أيضًا في التحكم في تناول الملح.

2. ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن يساعد التمرين المنتظم في خفض ضغط الدم وتحسين الصحة العامة، يُنصح بتحريك جسمك لمدة 150 دقيقة على الأقل بما في ذلك التمارين متوسطة الشدة في الأسبوع، بما في ذلك المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة، لتعزيز نمو العضلات وزيادة التمثيل الغذائي ، يُنصح بتضمين تمارين تركز على تدريب القوة.

3. اعتماد حمية داش

النهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) هو نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتين ومنتجات الألبان قليلة الدسم.،كما أنه منخفض في الصوديوم والدهون المشبعة وإجمالي الدهون والكوليسترول، ثبت أن نظام DASH الغذائي يخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، استهدف استهلاك المزيد من الفاكهة والخضروات كل يوم ، واختر الحبوب الكاملة على الحبوب المكررة ، واختر المصادر الغنية بالبروتين مثل الدواجن والأسماك والفاصوليا والمكسرات.

4. الحفاظ على وزن صحي

السمنة عامل خطر كبير لارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن في خفض ضغط الدم، لتعزيز الصحة العامة ، يوصى بممارسة النشاط البدني بانتظام ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد تضمين تمارين القوة في زيادة كتلة العضلات وزيادة التمثيل الغذائي، اختر نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية.

5. إدارة التوتر

يمكن أن يسبب الإجهاد ارتفاعات مؤقتة في ضغط الدم ، ويمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت، لتخفيف التوتر ، ضع في اعتبارك ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل تمارين التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا، يمكن أن يساعد التمرين المنتظم والنوم عالي الجودة لمدة 8 ساعات والدعم الاجتماعي أيضًا في إدارة مستويات التوتر. تجنب أو قلل من مسببات التوتر قدر الإمكان ، ومارس أنشطة الرعاية الذاتية مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو قضاء الوقت في الطبيعة.

6.الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يؤدي الإفراط في التدخين إلى زيادة ضغط الدم ، إذا كان شخص ما يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فمن المستحسن تجنب التدخين تمامًا.