اليوم السابع
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نقيب التطبيقيين يلتقى محافظ بورسعيد لبحث التعاون فى مجالات التدريب

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:00 ص
نقيب التطبيقيين يلتقى محافظ بورسعيد لبحث التعاون فى مجالات التدريب نقيب التطبيقيين يلتقى محافظ بورسعيد
كتبت آية دعبس

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المهندس رمضان هلال النقيب العام للتطبيقيين والوفد المرافق، بديوان عام المحافظة، وبحضور الدكتور على الألفي نقيب المعلمين ببورسعيد، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من موضوعات التعاون بين محافظة بورسعيد والنقابة.

وفي بداية اللقاء، قدم محافظ بورسعيد التهنئة للمهندس رمضان هلال ابن محافظة بورسعيد، لفوزه فى انتخابات النقابة بمنصب نقيب عام التطبيقيين، مشيدا بجهود نقابة تطبيقيين بورسعيد في عدد من الأعمال التدريبية والخدمية التى تقدمها بالتعاون بين مختلف المؤسسات ببورسعيد.

وخلال اللقاء، تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بنقابة التطبقيين ببورسعيد، وسبل التعاون في عدد من المجالات بالمحافظة، وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كامل الدعم لتحقيق التعاون المثمر،  كما شهد اللقاء تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد و وفد نقابة التطبيقيين.

ومن جانبه، وجه المهندس رمضان هلال، والوفد المرافق، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدا بما شهدته محافظة بورسعيد، من تطور وتنمية في كافة المجالات انعكست على جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وجعلت بورسعيد تسير بخطى ثابتة نحو التنمية المستدامة.

 


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