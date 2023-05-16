محافظ بورسعيد: بورفؤاد تشهد طفرة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد، والذي يأتي ضمن خطة تطوير موسعة تشهدها احياء محافظة بورسعيد مؤخرا لتحقيق الواجهة الحضارية والسيولة المرورية، رافقه خلالها الجهات المنفذة للمشروع.

وأكد محافظ بورسعيد على تواصل العمل في تطوير ورصف شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد ، مشيرا أن أعمال التطوير تتضمن إعادة رصف الشارع وزيادة معدلات الأضاءة و تجميل جانبي الطريق فضلا عن أعمال تخطيط ووضع العلامات الإرشادية، لافتا أن الأعمال تجرى على أعلى مستوى، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مدينة بورفؤاد .

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، لأهمية الطريق الحيوية، مشيرا إلى تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق بمحافظة بورسعيد وتحقيقا للمظهر الحضاري و السيولة المرورية في حركة السيارات والمواطنين.