نقيب التطبيقيين: سنتواصل مع المنشآت الصناعية لتنمية مهارات الأعضاء

كتبت آية دعبس

قال المهندس رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين ، إن النقابة ستعمل خلال الفترة المقبلة بإيجابية مع ملف التدريب والتشغيل، من خلال المبادرة بالتواصل مع المنشآت الصناعية، لإصقال خبرات جميع الفنيين بمختلف تخصصاتهم، سواء فنيين لحام تحت الماء، لحام أكسجين، أعمال الكهرباء، الروبوت فى نقل الحاويات، من خلال التعاون مع الخبراء المتخصصين فى تلك المجالات، وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لرفع الكفاءة والمهارة لدى الفنى.

وأوضح هلال، لليوم السابع، أنه يسعى لتصبح النقابة المرجع للقياسات الفنية، لتحديد مهارة الفنيين العاملين، وكذلك العمل على وجود دور فاعل للنقابة لتشغيل الخريجين، لتخفيض البطالة فيما بينهم.

وأعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات مقعد النقيب العام للتطبقيين، فوز المهندس رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين بـ344 صوتا من إجمالى 416 صوتا، وتمت كافة عمليات التصويت بانتخابات النقيب العام للتطبيقيين بشكل "مميكن"، وذلك من خلال جهاز يعرض على شاشته أسماء كافة المرشحين على مقعد النقيب العام، ويتيح لكل ناخب أن يختار المرشح الراغب فى اختياره، ومن ثم يطبع الجهاز استمارة باسم المرشح الذى تم اختياره ويتم وضع الاستمارات بصندوق الاقتراع.