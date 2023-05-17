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نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى المنوفية غدا .. تفاصيل

الأربعاء، 17 مايو 2023 10:33 ص
نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى المنوفية غدا .. تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور محمد صحصاح مدير عام التعليم بمحافظة المنوفية، على أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى غدا بمعظم الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف مدير عام التعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه جارى العمل على قدم وساق بجميع مدارس المحافظة لإعلان النتيجة غدا .

وأشار صحصاح أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بنظام التقديرات وليس بنظام الدرجات، موضحا أن كل ولى أمر من حقه الاطلاع على النتيجة عقب ظهورها عن طريق المدرسة التى يدرس فيها نجله .


 


نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائى

نتيجة رابعه ابتدائى

رابط نتيجة رابعة ابتدائي

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائى

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائى

موعد نتيجة رابعه ابتدائى

موعد ظهور نتيجة رابعة ابتدائي

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى

اليوم السابع بلس

نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى المنوفية

نتيجة الصف الرابع الابتدائى بالمنوفية



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