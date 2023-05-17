نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى المنوفية غدا .. تفاصيل

أكد الدكتور محمد صحصاح مدير عام التعليم بمحافظة المنوفية، على أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى غدا بمعظم الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة.
وأضاف مدير عام التعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه جارى العمل على قدم وساق بجميع مدارس المحافظة لإعلان النتيجة غدا .
وأشار صحصاح أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بنظام التقديرات وليس بنظام الدرجات، موضحا أن كل ولى أمر من حقه الاطلاع على النتيجة عقب ظهورها عن طريق المدرسة التى يدرس فيها نجله .
نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى المنوفية غدا .. تفاصيلالأربعاء، 17 مايو 2023 10:33 ص
امتحانات الصف الرابع الابتدائي
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أكد الدكتور محمد صحصاح مدير عام التعليم بمحافظة المنوفية، على أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى غدا بمعظم الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة.
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