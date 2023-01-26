خطوات الحصول على نتيجة الابتدائية والإعدادية فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة القاهرة ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي - ونتيجة الصف الاول الإعدادي - و نتيجة الصف الثاني الإعدادى، و نتيجة الصف الرابع الابتدائى ، وسنوات النقل على موقع المحافظة، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن أو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على اللينك التالى

اضغط على زر الحصول على كود فورى للاستعلام عن النتيجة.

بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر استلام النتيجة.

تحديد الصف الدراسى المراد نتيجته

أدخل الرقم القومى

وفي خانة الفصل الدراسي اختار الأول.

- حدد امتحانات العام الدراسي 2023.

- أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 الخاصة به.

- اضغط على "استعلام"، والانتظار لبعض الوقت إلى أن تظهر نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 4 ألوان يعبرون عن نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائى، وعن مدى اكتساب الطالب للمعارف والمهارات، وهم:

- اللون الأزرق: يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة من 85 إلى 100.

- اللون الأخضر: يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف، والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85.

- اللون الأصفر: يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم من 50 لأقل من 65.

- اللون الأحمر: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم من 1 لأقل من 50.