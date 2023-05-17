"مقدمى الرعاية الصحية": قرارات الأعلى للاستثمار تسهم في حل المشكلات المزمنة

كتب - إسلام سعيد

أشاد الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات بقرارات الرئيس السيسي التي أصدرها خلال ترأسه لاجتماع المجلس الاعلي للاستثمار، مؤكدا أنها جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل اقامة مشروعاتهم وادارتها بسهولة ويسر بما يعود بالنفع والفائدة على كافة الأطراف، مطالبا بضرورة منج المشاريع الطبية الحصول علي الرخصة الذهبية.

وأضاف عبدالمجيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن أصدار هذه القرارات من المجلس الأعلى للاستثمار تعطيها قوة وضمان على أنها سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما أنها ستساهم في حل المشكلات المزمنة التي يعاني منها المستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي على حد سواء.

وأكد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أنّه بالنظر إلى مجمل قرارات المجلس الاعلي للاستثمار، نجد انها كلها لتشجيع الاستثماروخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي ، لأن هذا القرار على وجه الخصوص يحفز المستثمرين الأجانب على إدخال وارداتهم أو متطلبات الإنتاج الخاص بهم، خلال فترة عمل المشروع، خاصة أن مدة الـ 10 سنوات ليست بالقليلة وكافية لجني ثمار المشروع.

وكذلك القرار الخاص بتسهيل استيراد مستلزمات الانتاج والذي من شانه المساهمة بقوة في دوران عجلة الانتاج والتصنيع بكامل قوة العمل و التشغيل بالمصانع ، حيث عانت المصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية من نقص مستلزمات الانتاج وتوقف عجلة الانتاج في العديد من القطاعات .

يذكر أن الرئيس السيسي أصدر 22 قرارًا مهما خلال ترأسه لاجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، ووافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، والتي تخص مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية، وتهدف لتنشيط الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الشاملة.