ندوة باتحاد الصناعات لضم المستشفيات لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمنيا

كتب إسلام سعيد

عقدت غ رفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات بإشراف أ.د خالد سمير وكيل الغرفة ندوة تعريفية تحت عنوان "البرنامج التعريفي الرابع لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل " بمحافظة المنيا بحضور ممثلين من كل أصحاب المصلحة بهدف تطوير وإعداد منظومة الصحية بالمنيا.

تم ذلك بحضور أ.د ناصر زغلول نقيب أطباء المنيا وأ.د عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا و أ.د حسام الدين شوقي عميد كلية الطب وأ.د ايمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و أ.د أسامة المنشاوي استاذ امراض الكلى ووكيل كليه طب المنيا لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه. الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة و أ.د آبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة السابق و الدكتور محمد آبو زيد نائب السيد المحافظ و في حضور الدكتور محمد النادي وكيل أول وزاره الصحة بالمنيا.

وأدار الندوة وألقي مجموعة من المحاضرات كلآ من أ.د خالد سمير وأ.د أحمد صفوت عضو الخبير الدولي في جودة الرعاية الصحية نائب رئيس اللجنة العليا لإعداد وتطوير معايير الرعاية الصحية سابقا والحوكمة الإكلينيكية وأ.د إيهاب عثمان خبير الحوكمة الإكلينيكية والتميز المؤسسي .

وقال الدكتور خالد سمير وكيل الغرفة، أن الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مرتبط بتطبيق معايير الاعتماد الموضوعة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية والتي تتضمن رفع كفاءة الجودة وتقديم الخدمة علي أعلي المستويات العالمية من خلال مجموعة من المعايير المختارة و المعتمدة بدقة.

واضاف "سمير" ان الغرفة قررت الإستمرار في التوتصل البناء والفعال مع القطاع الخاص من أجل تأهيلة وتجهيزة للدخول ضمن المنظومة ولهذا فقد قمنا بانشاء جروب خاص لضم جميع مستشفيات ومراكز محافظة المنيا لتلقي الاستفسارات والأجوبة عن كل التساؤلات وتقديم الدعم والاستشارات لجميع المستشفيات لكيفية الانضمام للمنظومة.

وتجدر الإشارة إلي أن هذه الورشة التعريفية الرابعة للمستشفيات لشرح الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وسبقها ورشة في القاهرة والجيزة، والاسكندرية، والمنوفية والقليوبية وستواصل الغرفة عقد ورش العمل بجميع المحافظات تباعا، لتعريف المستشفيات وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد المصري من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك للانضمام لمنظومة التامين الصحي الشامل.