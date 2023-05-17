ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن ماتسونو قوله، خلال مؤتمر صحفي في طوكيو :"أستراليا ومشاركون يرتبون كيفية ومكان عقد الاجتماع الرباعي.. لكن لم يتم تقرير أي شيء حتى الآن".

يأتي هذا في معرض تعليقه على إعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الأربعاء، إلغاء اجتماع قمة قادة الرباعية، الذي كان مقررًا الأسبوع المقبل في مدينة (سيدني) وذلك بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته إلى أستراليا.

وتابع المسؤول الياباني بالقول :" كل قادة الرباعية سيشاركون في قمة مجموعة السبع، التي ستُعقد في (هيروشيما) يومي السبت والأحد؛ لذا نحاول الاجتماع معًا خلال تلك الفترة الزمنية وسوف أجري اجتماعا ثنائيا مع الرئيس بايدن".

وأشار بقوله :" كل قادة الرباعية (الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي) سيكونوا حاضرين في مجموعة السبع، التي ستُعقد في هيروشيما يومي السبت والأحد، لذا نحاول الاجتماع معًا خلال تلك الفترة الزمنية وسوف أجري اجتماعا ثنائيا مع الرئيس بايدن ".

وكان رئيس الوزراء الاسترالي أنتونى ألبانيس قد صرح في وقت سابق اليوم بأن اجتماع زعماء دول الحوار الأمنى الرباعى لن يعقد فى مدينة سيدنى الاسترالية الأسبوع القادم بسبب إلغاء الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارته لأستراليا.

ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن رئيس الوزراء الاسترالى قوله في مؤتمر صحفى، فيما يتعلق بهذا الشأن: إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أبلغه بأنه شعر بخيبة أمل لعدم تمكنه من زيارة استراليا، وان زعماء دول الحوار الأمنى الرباعى سيحاولون الاجتماع على هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع فى مدينة هيروشيما اليابانية.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي:"إننى والرئيس بايدن ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى ورئيس الوزراء اليابانى فاميو كيشيدا سنشارك فى اجتماع مجموعة السبع الذى سيعقد يومي السبت والأحد بمدينة هيروشيما، وسنحاول التجمع خلال هذا الوقت، وسأجرى محادثات ثنائية مع الرئيس بايدن.

ومع ذلك، أشار رئيس الوزراء الاسترالى إلى أنه مازال من الممكن أن يقوم رئيس الوزراء الهندى ونظيره اليابانى بزيارة أستراليا خلال الأسبوع القادم، وأنه سيتم إصدار بيانات فيما يتعلق بهذا الشأن.