ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأسترالية على موقعها الإلكتروني عن ألبانيز قوله: "اضطر الرئيس بايدن إلى تحويل انتباهه إلى السياسة الداخلية، حيث يعمل على إبرام صفقة مع الجمهوريين لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديونها في نهاية هذا الشهر".

وأضاف ألبانيز: "لأنه يجب حل ذلك قبل الأول من يونيو - وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية على الاقتصاد الأمريكي، والتي ستتدفق على الاقتصاد العالمي - كان عليه أن يتخذ هذا القرار بشكل مفهوم".

كما تابع رئيس الوزراء أن بايدن "يشعر بخيبة أمل" لأنه لم يتمكن من القدوم إلى أستراليا وأن قادة المجموعة الرباعية سيحاولون بدلاً من ذلك الاجتماع على هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع في هيروشيما.

وأشار إلى كل قادة الرباعية -الرئيس بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي- سيحضرون في مجموعة السبع، التي ستُعقد في هيروشيما يومي السبت والأحد، لذا نحاول الاجتماع معًا خلال تلك الفترة الزمنية وسوف أجري اجتماعا ثنائيا مع الرئيس بايدن.

وقال ألبانيز إنه لا يزال من الممكن أن يقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بزيارة سيدني الأسبوع المقبل، لكن المسؤولين في الدول الثلاث ما زالوا يحاولون تأكيد خططهم.

