محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة كلية السلام الرسمية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، حيث أجرى المحافظ جولة بمدرسة كلية السلام الرسمية الإعدادية لغات بنات، بشارع جسر السويس بسراي القبة، ومن المقرر أن يزور المحافظ مدرسة سراى القبة الإعدادية بنات الكائنة بشارع قصر الضيافة للتأكد من توافر سبل الراحة للتلاميذ أثناء تأدية الامتحانات.

وفى السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني ( دور أول) للعام الدراسي 2022 /2023.

وأوضح أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير المديرية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية ال33 من (نظافة ؛ تعقيم ، تطهير ، فرش ، تهوية؛ إضاءة ) مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية .

وأكد موسى على الإنضباط داخل اللجان وتنفيذ كافة التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات فى يسر، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب، كما شدد على منع حيازة التليفون المحمول أو أى من أجهزة الاتصال أو التقنية الحديثة للمراقبين والطلاب، وعدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

وأشار مدير المديرية أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والأجابة وكذلك اللجان الامتحانية ، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية، لافتا إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وربطها بالإدارات التعليمية ال٣٣ على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف.

ويؤدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط، بينما يؤدوا الامتحان يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٥/١٨، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويؤدى السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٠، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، و الأحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٢١، يؤدوا الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية والاثنين الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٢، يؤدوا الامتحان فى مادتى الهندسة والتربية الفنية، وتختتم أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢٣، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة العلوم.