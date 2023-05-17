كهرباء جنوب الدلتا: نستهدف خفض نسبة الفقد إلى 15 % خلال العام المالى الحالى

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس حسن البيلى رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أنه مستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة خلال العام المالى 2023 /2024 إلى 15.12 % مقابل نسبة فقد متوقعة 17.50 % خلال العام المالى 2022 / 2023 فى حين بلغت نسبة الفقد الفعلية 21.86% في العام المالى 2021 / 2022 .





و أضاف البيلى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" ، أن هناك خطة بالشركة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي ، لافتا إلى أن أهم ملامح هذه الخطة هو سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية ومتابعة أعمال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لتحويل الممارسات الي عدادات كودية واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة عدادات الطاقة لكبار المشتركين (التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة) وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.



وأوضح "البيلى" أن من أهم إجراءات خفض نسبة الفقد بالشبكة هو سرعة رفع وتغيير العدادات العاطلة والالتزام بالرفع والفحص عن طريق المعمل الهندسي، وبتقرير فحص يضمن حق الشركة وحق المشترك و العمل علي تلافي الملاحظات الواردة بتقرير بيان ملاحظات كشافي شركة شعاع ولجان المتابعة والتفتيش و مراقبة ومتابعة استهلاكات العدادات مسبقة الدفع بتطبيق نظام متابعة القراءة optical reader بمعرفة شركة شعاع مع ربطها بمركز الإصدار لإحكام الرقابة، ومراجعة دورية للعدادات مسبقة الدفع والتى لم يتم شحنها (مطلقاً / لأكثر من ثلاثة أشهر) والعدادات ذات الشحنات المتدنية، خاصةً العدادات التى تم إحلالها مع مقارنتها بإستهلاكاتها السابقة قبل الإحلال ، بالإضافة إلى تنشيط أعمال الضبطية القضائية بالشركة واعمال شرطة الكهرباء وتقديم الدعم الفني والمعنوي لحصر السرقات ومخالفات شروط التعاقد.



الجدير بالذكر أن شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تضم محافظات المنوفية ( ماعدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة ) و الغربية و القليوبية (ماعدا امتداد القاهرة الكبرى).





