فريق عمل مركز المعلومات بمجلس الوزراء يشارك بأعمال التحول الرقمى فى جنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام فريق عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بزيارة ميدانية لمجلس مدينة شرم الشيخ الرقمى الجديد، وذلك لمشاركة محافظة جنوب سيناء فى أعمال التطوير التكنولوجى ودعمها فى مجال التحول الرقمى.

وضم فريق العمل بمركز معلومات مجلس الوزراء اللواء عصام خضر مستشار رئيس المركز، والمهندس محمد نبيل مدير مركز البيانات، المهندس إسلام الجمال من موارد الحاسبات، مهندسة هيام عادل مدير ادارة الخدمات الاحترافية.

ويشار إلى أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

ويشار إلى أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائرى بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.