طبيب صدر ينصح بالنوم في غرفة باردة.. اعرف الأسباب

كتبت رانيا عامر

كشفت دراسة حديثة ان النوم العميق الذي يحتاج اليه الشخص يكون من خلال نومه في غرفة باردة، تنخفض بها درجات الحرارة ، وذلك وفقا لما نشره موقع Gazeta.Ru.

ومن جانبه قال الدكتور مكسيم نوفيكوف أخصائي علم النوم والأمراض الصدرية، لكي يكون النوم جيدا يجب تبريد الجسم. لذلك فإن النوم العميق يكون عندما تنخفض درجة حرارة جلد الإنسان إلى 30 درجة مئوية.

كما اوضح اخضائي الصدر أنه من أجل الوصول إلى تحقيق مسألة النوم الجيد، يجب أن تكون درجة حرارة غرفة النوم 16-19 درجة مئوية.

واشار الدكتور مكسيم الى ضرورة تحقيق التوازن بين البرودة الكافية والراحة للجسم . كما تساهم انواع معينة من المراتب أيضا في النوم بشكل أسرع، وتبريد الجسم لنوم جيد وعميق. وقد أثبتت الدراسات أن الناس ينامون عليها بشكل أسرع وأفضل من المراتب العادية.

وتابع الطبيب: لا تبرد جميع أجزاء الجسم بنفس السرعة، حيث توجد مناطق من الجلد تحتوي على أكبر عدد من التحويلات الشريانية الوريدية التي تربط الأوردة والشرايين وتساهم في نقل الحرارة بسرعة.و تشمل هذه المناطق راحة اليدين وأخمص القدمين والأذنين والأنف، ما يساعد على تبريد الجسم. و لكن عند التبريد القوي لهذه الأجزاء من الجسم، قد يصبح النوم غير ممكن.

واظهرت الدراسة انه عند انخفاض نشاط الجهاز العصبي الذي يعمل بجد أثناء اليقظة والتوتر، تنفتح الأوعية، وتتشنج التحويلات و تصبح اليدان والقدمان والأذنان باردة. لأن الحرارة لا تنتقل خلال الشعيرات الدموية . وعندما يتباطأ انتقال الحرارة، يصعب على الشخص النوم. لذلك يمكن للأشخاص الذين يعانون من برودة اليدين والقدمين، ارتداء جوارب صوفية من أجل النوم بشكل أفضل.