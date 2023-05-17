اليوم السابع
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صور.. محافظ القاهرة يوجه بإزالة الإشغالات في محيط المدارس

الأربعاء، 17 مايو 2023 11:03 ص
صور.. محافظ القاهرة يوجه بإزالة الإشغالات في محيط المدارس جولة محافظ القاهرة بامتحانات الشهادة الإعدادية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة امتحانات الفصل الدراسى الثانى (نهاية العام) لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022- 2032 بمدرستى سراى القبة الإعدادية بنات ، وكلية السلام الرسمية الإعدادية الثانوية لغات، التابعتين لإدارة الزيتون التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي معوقات، حيث يؤدي اليوم 200844 طالب وطالبة من 33 إدارة تعليمية امتحانات إتمام التعليم الأساسى "الشهادة الاعدادية" (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع ) في 768 لجنة .
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وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة .
 
وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الإمتحانات ورفع جميع الاشغالات من حولها .
 
رافق المحافظ فى جولته أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة. 
 
وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم وتوفير الجو الملائم لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.
 
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القاهرة

امتحانات الشهادة الاعدادية

امتحانات الاعدادية

تعليم القاهرة



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