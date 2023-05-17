رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يزور أسوان استعداداً لتطبيق "التأمين الشامل"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

زار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، ووفد الهيئة المرافق له، محافظة أسوان، اليوم الأربعاء، والتقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمكتبه، فى ظل الاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتناول اللقاء بين المحافظ ورئيس الهيئة، المتابعة الميدانية الجارية من الهيئة لضمان تطبيق معايير واشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام لتحقيق أعلى مستوى ممكن وممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة.

أكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستحدث تغيراً جذرياً فى منظومة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة فى ظل ما شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من نقلة وطفرة غير مسبوقة وتجهيزات على أعلى مستوى.

يشار إلى أن محافظة أسوان، تضم مشروعات تطوير وإحلال وتجديد لـ11 مستشفى و112 مركز طب أسرة ووحدة صحية منها 4 مستشفيات، و86 مركز طب أسرة ووحدة صحية جارى تجهيزها، ودخولها التشغيل التجريبى، بالإضافة إلى الانتهاء من تسجيل مليون و150 ألف مواطن بنسبة 71 % داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.