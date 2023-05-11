محافظ أسوان يلتقى رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية لاستكمال تطوير المستشفيات

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، اليوم، الخميس، بالدكتورة رحاب على رئيس فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بأسوان ، والتابعة لرئاسة الجمهورية، فى إطار الإستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتناول اللقاء المتابعة الجارية لمعايير وإشتراطات الجودة داخل كافة المنشآت الصحية سواء التابعة للقطاع الخاص أو العام ، ثم ممارسة الدور الرقابى عليها لضمان حصول المريض على الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ حملة طرق الأبواب للتوعية والتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل ، مع متابعة منظومة التدريب العملى للأطقم الطبية للتأكد من تأهيلها بالشكل المطلوب حيث سيتم ذلك بإشراف هيئة الرقابة والإعتماد برئاسة الدكتور أحمد طه.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أننا نسابق الزمن للإسراع بإنهاء المشروعات الجارية لتطوير وإحلال وتجديد 11 مستشفى و112 مركز طب أسرة ووحدة صحية منها 4 مستشفيات ، و 86 مركز طب أسرة ووحدة صحية جارى تجهيزها ، ودخولها التشغيل التجريبى ، بالإضافة إلى الإنتهاء من تسجيل مليون و 150 ألف مواطن بنسبة 71 % داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وأشاد المحافظ، بالدور القومى للهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية فى تطبيق كافة المعايير الدولية بهذه الصروح الطبية ، ليتواكب ذلك مع توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وأطقم التمريض لإكتمال الخدمة العلاجية للمواطنين بجودة عالية.

وفى السياق، أوضحت الدكتورة رحاب على بأن الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية تعد هيئة حكومية مصرية تتبع رئيس الجمهورية ، وقد أُنشئت بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية كأحد الأعمدة الثلاث الرئيسية (هيئة التأمين ، هيئة الرعاية ، هيئة الرقابة ) لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، لافته إلى أن الهيئة تعتبر هي الجهة المنوطة بإصدار المعايير والتى بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة طبقاً لمعايير الجودة وسلامة المريض.

حضر اللقاء أيضا، العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة.