رئيس جامعة الأزهر يتابع الامتحانات الشفهية ويعلن تخطى نسب النجاح 95 %

كتب لؤى على

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بتفقد لجان الامتحانات الشفهية للجان الطلاب والطالبات فى مدينة نصر بمقرها مبنى الاختبارات الإلكترونية.

وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بمتابعة مستوى حفظ الطلاب والطالبات في مختلف كليات الجامعة، وأعلن فضيلته أن المؤشرات التي تابعها على مستوى هذا الأسبوع توضح أن نسب النجاح في امتحانات القرآن الكريم الشفهية والموثقة عبر أجهزة الحاسب الآلي بمختلف الكليات تخطت نسبتها ال 95 %.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى الطلاب حفظًا وتلاوةً، مؤكدًا على أن هذا هو سمت الطالب الأزهري الذي تربى في رحاب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، داعيا المولى -عز وجل- أن يبارك في جميع أبنائنا الطلاب والطالبات في مختلف الكليات.

جدير بالذكر أن هناك متابعة للاختبارات على مدار الساعة من خلال متابعة عمداء الكليات العربية والشرعية، ووجود الدكتور غانم السعيد، عميد كلية اللغة العربية السابق، والدكتور رمضان حسان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أيمن الأعصر، وكيل كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة لشئون التعليم والطلاب.