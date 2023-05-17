اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 05:29 م
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ختام اختبارات محفظين الأروقة فى الإسكندرية الأزهرية

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:56 م
ختام اختبارات محفظين الأروقة فى الإسكندرية الأزهرية المنطقة الأزهرية بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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اختتمت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية اليوم الأربعاء اختبارات محفظين الأروقة بالإسكندرية والتجويد بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية، بمقر الاختبارات بالإدارة العامة للأروقة الأزهرية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية حيث يتم اختبار محفظى عدد من المناطق هي: مطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط بالإضافة إلى الإسكندرية.

 

وقام الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب فى حضور الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهرى ومحمود ماهر مدير الأروقة بالإسكندرية، حيث كانت الاختبارات بالنظام المميكن بالصوت والصورة، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

 

يذكر أن الاختبارات كانت برئاسة الشيخ حسن عبد النبى عراقى، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وأعضاء لجنة مراجعة المصحف وباحثى الجامع الأزهر، وبالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمى بقيادة المهندسة وفاء جويد مدير الإدارة.

 


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