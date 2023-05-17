دعم رئاسى لقرارات «الأعلى للاستثمار».. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، نبنى ونتحاور.. دعم رئاسى لقرارات «الأعلى للاستثمار».. تفاؤل كبير وتوقعات بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.. 27 قضية اجتماعية تخص المواطن والأسرة على جدول أعمال المحور المجتمعى بالحوار الوطنى.

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