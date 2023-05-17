تعليم البحر الأحمر: إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى المدارس

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، إن نتيجة الصف الرابع الابتدائي، يتم اعلانها داخل المدارس وليست تعلن مجمعة، موضحا أن المدرسة التى تنتهى من التصحيح وحصر الدرجات تعلن النتيجة داخل المدرسة.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد كبير من المدارس بجميع مدن المحافظة انتهت من إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى وهناك مدارس لم يتم إصدار النتيجة بعد.

من جانب اخر قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن امتحانات الاعدادية تسير بشكل طبيعى واليوم يجرى جولة تفقدية فى مدينة سفاجا لتفقد اجواء امتحانات الشهادة الاعدادية بلجان سفاجا.

وتابع: أن غدا نهاية امتحانات الشهادة الاعدادية وسيتم البدء فى عملية التصحيح مباشرة عقب الانتهاء وبعد وصول اوراق امتحانات مدن جنوب البحر الأحمر، مرسى علم وحلايب وشلاتين التى تبعد عن مدينة الغردقة مئات الكيلو مترات.