اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 12:20 ص
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تطورات جديدة فى واقعة العثور على جثة سيدة متحللة فى ظروف غامضة بكرداسة

الأربعاء، 17 مايو 2023 12:00 ص
تطورات جديدة فى واقعة العثور على جثة سيدة متحللة فى ظروف غامضة بكرداسة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت مناظرة رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لجثة سيدة تم العثور عليها في كرداسة، أنها في حالة تحلل تام، وأن الوفاة مر عليها ما يقرب من أسبوع، وعاين رجال المباحث الشقة محل الواقعة، وتبين أن التلفزيون في وضع التشغيل، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وجمع الأدلة لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه، وقررت النيابة تشريح الجثة، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة داخل شقة في كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات والمناظرة، أن الجثة لسيدة تم العثور عليها متحللة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


العثور على جثة

جثة سيدة

مركز كرداسة

امن الجيزة



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