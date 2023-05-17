اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مايو 2023 05:40 م
أكرم القصاص
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تزامناً مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم..

الصحة تؤكد على أهمية المتابعة الدورية لقياسات ضغط الدم للحفاظ على الصحة العامة

الأربعاء، 17 مايو 2023 04:50 م
الصحة تؤكد على أهمية المتابعة الدورية لقياسات ضغط الدم للحفاظ على الصحة العامة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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نظمت وزارة الصحة والسكان فعالية؛ للاحتفال باليوم العالمى لأمراض إرتفاع ضغط الدم، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الفعالية تضمنت محاضرات علمية عن أهمية المتابعة الدورية لقياسات ضغط الدم، وطرق القياس الدقيقة، وكيفية السيطرة على ارتفاع ضغط الدم ، بالإضافة لشرح الأدلة الإسترشادية للتشخيص والعلاج للمرضى البالغين والأطفال، مضيفاً انه تم شرح أساليب الوقاية من الإصابة بمرض إرتفاع ضغط الدم، وتأثير التخصصات الطبية الأخرى التى تتداخل معه، وكيفية التعامل مع الحالات التى لاتستجيب لأساليب العلاج التقليدية .

وأضاف عبدالغفار ان أهمية التوعية بأعراض ارتفاع ضغط الدم يسهم فى الإكتشاف المبكر، والحث على متابعة قياسات ضغط الدم ومعرفة المعدلات الطبيعية، مشدداً على ضرورة اتباع نمط حياة صحي والذى يتمثل فى تجنب تناول الكثير من الملح، وزيادة الوزن، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين، مما قد يؤدى إلى خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، إلى تكثيف البرامج التدريبية التى تهدف إلى رفع كفاءة الأطقم الطبية المختصة بالتعامل مع مرضى ارتفاع ضغط الدم فى مختلف مستشفيات ومراكز وزارة الصحة،بما ينعكس على الإكتشاف المبكر للمرضى وتقديم العلاج المناسب بما يعود على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ونوه "كمال" الى مشاركة 175طبيب من أطباء القلب والباطنية بمختلف مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بالحضور الفعلى بالإضافة إلى مشاركة 100طبيب عبر الفيديو كونفرانس، مشيرًا إلى عقد مناقشات حوارية حول الحالات المرضية التي يتعامل معها الأطباء وتحتاج خبراء فى مجال أمراض القلب.

وفى سياق متصل وجهت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، -خلال كلمة مسجلة تم بثها-، الشكر للقيادة السياسية فى مصر لدعم المبادرة الرئاسية "100مليون صحة"،  والتى ساهمت فى الاكتشاف المبكر للعديد من الأمراض الغير السارية وفى مقدمتها أمراض ارتفاع ضغط الدم، وتوفير العلاج اللازم بالوحدات والمراكز من خلال الاطقم الطبية المدربة، مضيفة ان التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، والتى تعمل على وضع ضوابط لاستخدام الملح فى الأغذية والوجبات المدرسية، ومكافحة التبغ، والتشجيع على ممارسة الرياضة؛ بما ينعكس على تحسين مؤشرات الصحة العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر2030.

ومن جانبه نوه الدكتور "باسم ظريف" استشاري أمراض القلب، ونائب مدير المعهد القومى للقلب، إلى مشاركة أساتذة وخبراء دوليين فى أمراض القلب من دول (انجلترا، واستراليا، والسعودية) من خلال استعراض بروتوكولات العلاج الحديثة والمستخدمة لعلاج أمراض ارتفاع ضغط الدم فى تلك الدول؛ لتبادل الخبرات العلمية، ونتائج المبادرات التى نفذتها تلك الدول للحد من العبء الصحى والإجتماعي لأمراض ارتفاع ضغط الدم.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، والدكتور باسم ظريف استشارى أمراض القلب، ونائب عميد المعهد القومي للقلب، والدكتور محسن إبراهيم أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية للقلب، الدكتور سامح وجيه استشاري القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى عدد من أطباء أمراض القلب والأمراض الباطنية بمستشفيات وزارة الصحة.


الصحة

ضغط الدم

امراض القلب



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