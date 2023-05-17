اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يلتقى مجمع كهنة ميلانو وزوجاتهم

الأربعاء، 17 مايو 2023 04:18 م
البابا تواضروس الثانى يلتقى مجمع كهنة ميلانو وزوجاتهم البابا تواضروس الثانى يلتقى مجمع كهنة ميلانو وزوجاتهم
كتب: محمد الأحمدى

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عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً صباح اليوم الأربعاء، مع مجمع كهنة إيبارشية ميلانو بحضور أسقفهم الأنبا أنطونيو ونيافة الأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسى من سويسرا، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

وسبق هذا اللقاء القداس الإلهى الذي صلّاه قداسة البابا بمشاركة مجمع الكهنة وزوجاتهم.

 

وفى كلمته خلال اللقاء حدثهم قداسته عن موضوع "الفرح" بمناسبة فترة الخمسين المقدسة، حيث أشار إلى أن أهم ما في القيامة، هو روح التجديد الذي ساد نتيجة لها، حتى أن الآباء الرسل كتبوا إنجيلهم ورسائلهم في ضوء القيامة.

 

وأضاف: "التلاميذ عاشوا مع المسيح ونقلوا للآخرين هذه الروح. ونستطيع وضعها من خلال ثلاث نقاط رئيسية:

١- الفرح: "فَفَرِحَ التَّلاَمِيذُ إِذْ رَأَوْا الرَّبَّ" (يوحنا ٢٠: ٢٠) وتسائل: هل أنت في خدمتك فرحان، أم أنها مجرد روتين؟!. والفرح عندما يكون من القلب يشعر به الجميع ، فإحساسنا بالقيامة ينعكس على خدمتنا، كلماتنا حياتنا معاملتنا.

والفرح يأتي من خلال الشكر "اشكروا كل حين" والصلاة "صلوا كل حين" حتى نصل إلى "افرحوا كل حين" .

قال أحد الآباء "لماذا تجاهدون وأنتم عابسون الوجه".

 

يجب أن نزرع الفرح في القلوب حتى عند مواجهه المشكلات نقابلها وعندنا فرح أن هناك أمل فى الرد.

 

٢- روح مساندة الضعفاء:

المسيح سند توما في ضعفه وأثبت له قيامته" ، وقال له: "لاَ تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بَلْ مُؤْمِنًا" (يوحنا ٢٠: ٢٧) ويصرخ توما ربى والهى وبهذا يصير أول من يعلن إيمانه من التلاميذ. الإنسان ضعيف ومهارة الكنيسة أنها تسند وتقوي مثلما فعل المسيح مع زكا، نيقوديموس، السامرية... إلخ. ومهما كان الإنسان في منصب لكنه ضعيف ويحتاج إلى قوة.

 

٣- روح تشجيع لصغار النفوس:

صغار النفوس مثل الأطفال الذين يحتاجون إلى تشجيع، والكبار أيضًا، مثال لذلك مريم المجدلية، التي كانت وقعت في تعب اليأس بسبب موت المسيح،و لم تكن تتوقع أن يظهر لها المسيح قائمًا، بل ويكلفها بمهمه الكرازة بالقيامة للتلاميذ.

 

واختتم: ربنا يحفظ  الآباء وأسرهم ودائمًا فرحانين.

وقدم قداسته بعض الهدايا للآباء الكهنة وأسرهم والتقطوا مع قداسته الصور التذكارية.

الأباء الكهنة فى ميلانو
الأباء الكهنة فى ميلانو

 

البابا تواضروس مع الكهنة
البابا تواضروس مع الكهنة

 

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

جانب من لقاء قداسة البابا
جانب من لقاء قداسة البابا

 

عظة البابا تواضروس
عظة البابا تواضروس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كهنه ميلانو

مجمع كهنه ميلانو



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