البابا تواضروس يستقبل وفد القنصلية المصرية فى ميلانو.. صور

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأربعاء، فى دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام المصرى فى ميلانو، وبرفقتها القنصل محمود الطوخى والقنصل أحمد أنور.

وأشار قداسة البابا أثناء اللقاء إلى دير القديس الأنبا شنودة بميلانو باعتباره أول دير تؤسسه الكنيسة القبطية فى أوروبا.

وأشاد قداسته بمعالجة الدولة المصرية لمشكلة الهجرة العشوائية إلى إيطاليا، ونجاحها فى القضاء على هذه الظاهرة.

وعلى صعيد الأسر المصرية فى بلاد المهجر أكد قداسة البابا على أهمية محافظة الأسرة على إجادة أبنائهم للغة العربية، وغرس وتنمية القيم والتقاليد التى تربينا عليها لحماية أبنائنا من التقاليد الغريبة، مشيرًا إلى أهمية التعليم لأنه مفتاح للمستقبل.



البابا تواضروس مع القنصلية



البابا تواضروس مع وفد القنصلية