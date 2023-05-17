وبدأت هذه السلسلة من الاجتماعات، باجتماع هيئة متابعة تنفيذ قرارات والتزامات القمة العربية بالجزائر على المستوى الوزاري، وتضم هذه الهيئة: ترويكا رئاسة القمة العربية الجزائر(الرئاسة الحالية للقمة العربية) والسعودية (القادمة) وتونس (السابقة) وترويكا مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مصر(الرئيس الحالي) وليبيا (الرئيس السابق) والمغرب (الرئاسة القادمة) والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وناقشت هذه الهيئة، تقريرا أعده اجتماعها على مستوى كبار المسؤولين من أجل متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن القمة العربية الأخيرة في الجزائر ومدى التزام الدول بتنفيذ هذه القرارات.

كما عقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران برئاسة المملكة العربية السعودية، وتضم في عضويتها كلا من الإمارات والبحرين ومصر بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.