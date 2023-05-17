إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

الفيوم رباب الجالي

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ميكروباص محملة بالركاب، والثانية ملاكي، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق

كان مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي على طريق القاهرة/أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بعد مدخل العياط، قرب محطة غاز "أويليبيا"، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم سيارتين على الفور، وتبينّ إصابة 8 أشخاص، تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 7 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط/ الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.