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إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر الشيخ

الأربعاء، 17 مايو 2023 01:19 م
إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر الشيخ اسعاف
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

كان تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى تفيد بوصول مصابين في مشاجرة بدائرة مركز الرياض، وبالفحص، تبين إصابة كل من ، "رباب.ا.ف" ، 34 سنة ، "بجروح وكدمات" ، و "أسماء.ا.ف" ، 31سنة ، "بجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، كما أصيب ، "محمد. ح.ع" ، 32سنة ، "باشتباه قطع بالرسغ الأيمن"، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 



 

 


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