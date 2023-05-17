إخماد حريق هائل التهم كميات كبيرة من محصول الكتان بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوات الحماية المدنية بزفتى بمحافظة الغربية من إخماد حريق هائل اندلع فى كميات كبيرة من الكتان المشون فى أرض أحد مصانع الكتان بقرية شبرا ملس مركز زفتى، وأتت النيران على كمية كبيرة من الكتان دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل فى أرض مشون بها كمية كبيرة من الكتان خاصة بأحد المصانع بقرية شبرا ملس مركز زفتى.

وانتقلت 4 سيارات مطافى لمكان البلاغ وتم التعامل مع ألسنة اللهب التى ارتفعت بشكل كبير، وتم السيطرة على النيران، وإجراء عمليات التبريد وإخلاء الكتان المحيط، خشية تجدد الحريق مرة أخرى.

وقدرت الخسائر المالية بما يقرب من مليون جنيه، وتم انتداب الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق.