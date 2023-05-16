السيطرة على حريق حظيرة مواشى بمركز كفر الدوار فى البحيرة دون إصابات

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق حظيرة مواشى بمنطقة كفر الدوار البلد كما أدى إلى نفوق 3 رؤوس ماشية، وعدم وجود إصابات بشرية.

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة، وكانت قرية شابور التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة قد شهدت وقوع حريق هائل داخل محطة تعبئة وتغليف الفاكهة.