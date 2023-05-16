من المهندسين لشبرا فى 5 دقايق.. محور كمال عامر يحقق طفرة فى الوقت

كتبت - مرام محمد

حقق محور الفريق كمال عامر الجديد بعد تشغيله فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم، طفرة فى المسافة والوقت، بما يخدم الحركة المرورية فى مناطق العمرانية، ومستشفى الصدر، والحسينية، والبحر الأعظم، والمنصورية، والعمرانية، والمنيب، وصفط اللبن، وناهيا، وبولاق الدكرور، ومنطقة جامعة القاهرة.

شهد المشروع تنفيذ مطالع ومنازل من وإلى شارع جامعة الدول العربية ومنطقة أرض اللواء ومحطة قطارات بشتيل الجديدة وترعة الزمر بالعمرانية، والتى أدت إلى اختصار زمن الرحلات من دائرى الوراق للمنيب لـ10 دقائق، ومن بشتيل للعمرانية، مرورا بمناطق فيصل والهرم وأرض اللواء، لـ7 دقائق، ومن العمرانية وحتى المهندسين وجامعة الدول العربية وإمبابة لـ4 دقائق، ومن منطقة المهندسين لشبرا لـ5 دقائق.

ويعد المحور الجديد أحد أضخم المشروعات القومية التى تم تنفيذها بقطاع الطرق والكبارى فى مصر وتحديدا في محافظة الجيزة ، نظرا لوقوعه فى قلب مدينة الجيزة، ومروره بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، حيث يصل بين شمال وجنوب المحافظة ويمر بالأحياء السبعة فيها ويمتد وصولا لمحور روض الفرج، وخلال مساره يتقاطع مع محاور رئيسية مثل محور 26 يوليو وتخرج منه تفريعات عدة بمناطق الوراق والهرم وفيصل وصفط اللبن، مما يسهم فى تخفيف الاختناقات المرورية بالشوارع الرئيسية فى المحافظة وأهمها شوارع فيصل والهرم وجامعة الدول العربية وتقليل مسافة الوصول بين شرق وغرب القاهرة لدقائق معدودة.

تضمن المشروع إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه.

ولتعظيم الاستفادة من المشروع، يواصل الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالًا، ليصبح إجمالى طول المحور 15كم، إلى جانب إنشاء عدد آخر من المطالع والمنازل من وإلى مناطق ناهيا وجامعة القاهرة والمنيب.