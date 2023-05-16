اليوم السابع
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مدير "تعليم القاهرة": الامتحانات تمر بصورة جيدة دون مشاكل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:49 م
مدير "تعليم القاهرة": الامتحانات تمر بصورة جيدة دون مشاكل أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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انعقدت غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لمتابعة ورصد كافة المواقف بإلادارت التعليمية والاستعداد التام للتدخل السريع، ودعم لجان الإدارات التعليمية الـ33، حيث أكد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، أن الامتحانات تمر بصورة جيدة دون وجود أى مشاكل.

 

وكان أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تفقد انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى ( الدور الأول ) للعام الدراسى 2022 /2023 بمدرسة سيزانبراوى الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة.

 

وتنطلق غدا الأربعاء، امتحانات نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وحسب جدول الامتحانات ويبدأ الطلاب الامتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء والخميس الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والسبت الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد اللغة الأجنبية والإثنين الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء مادة العلوم.

 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 

وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى أى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على أى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.


الامتحانات

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات النقل

القاهرة

تعليم القاهرة



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