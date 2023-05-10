"تعليم القاهرة" تؤكد: منصة الامتحانات تعمل بكفاءة عالية

تفقد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، سير أعمال الامتحانات بمدرسة الطبرى الثانوية بنين -التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، حيث كان فى استقباله أمل الهوارى مدير عام الإدارة، وأحمد صلاح مدير المدرسة.

وأكد مدير تعليم القاهرة أن منصة الامتحانات تعمل بكفاءة عالية، ولا يوجد أى مشاكل أو شكاوى، كما اطمأن مدير تعليم القاهرة، من الطلاب على مستوى الامتحان، حيث أعرب جميع الطلاب على مدى سعادتهم بسهولة الامتحان، وقد أدى الطلاب الإمتحان اليوم فى مادة اللغة الثانية وكان عدد المتقدمين ( 614) طالب فى عدد ( 30) لجنة ، وحضر (613) وغياب طالب، كما أوصى "موسى" باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

كانت المديرية استكملت عقد سلسلة اجتماعات المدرسة المنتجة مع رؤساء ومتابعى المدرسة المنتجة بمجموعة من الإدارات التعليمية، بحضور أحمد الأنصاري مدير إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة، ونشأت لطفى العبد كبير معلمين بالمدرسة المنتجة بالوزارة، وماهر محمد معلم خبير بالمدرسة المنتجة بالوزارة، وهانى فايز مدير إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية.

وذلك لبحث ومناقشة أهم المستجدات المتعلقة بمتابعة المدرسة المنتجة، ونشر ثقافة المدرسة المنتجة وتبادل الخبرات، والوقوف على سبل تذليل العقبات التى تواجه تفعيل تلك النشرات.