مخاطر اضطراب القلق على الجسم.. منها أمراض القلب

كتب – حسام الشقويرى

لا تضعف الأمراض العقلية الصحة العقلية للشخص فحسب ومنها اضطراب القلق ، بل إنها تسبب أيضًا مستويات هائلة من الضغط على الجسم ، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية الجسدية .. تسبب مشاكل مختلفة تتراوح من التهاب الجلد البسيط إلى الحالات التي تهدد الحياة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية. لذلك ، يصبح من المهم فهم هذه المشاكل ومعالجتها، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ومن الطبيعي أن تشعر بالقلق من حين لآخر ، لكن القلق المستمر والعجز قد يشير إلى أنك تعاني من اضطراب القلق. تعتبر اضطرابات القلق من الحالات الشائعة والمعيقة التي تبدأ في الغالب أثناء الطفولة أو المراهقة. إنها تضعف الأداء اليومي للفرد ، وإذا لم يتم علاجها ، فإنها تصبح مزمنة. تسبب اضطرابات القلق المزمنة اضطرابات جسدية وشخصية مختلفة. بمعنى آخر ، يصبح القلق حالة في اللحظة التي يبدأ فيها بالتدخل في مهامك اليومية.

القلق: تأثيرات قصيرة المدى على صحتك

خفقان القلب

الخفقان هو حالة يمكننا فيها سماع دقات قلبنا. ينبض القلب بسرعة عن طريق زيادة تدفق الدم إلى العضلات. ومع ذلك ، نظرًا لأن العضلات ليست في مرحلة الاستخدام ، فهناك تجمع للدم في الساقين. بسبب هذا التجمع ، لا يصل الدم إلى الدماغ مما يؤدي إلى الإغماء أو الإغماء ، إذا وجدت نفسك في موقف تتسارع فيه ضربات قلبك ، فحاول أن تأخذ نفسا عميقا. إذا كان الشخص قد أغمي عليه بالفعل ، فضعه على ظهره وارفع ساقيه لإعادة تدفق الدم إلى المخ.

حالة فرط تهوية

وفقًا لإحدى الدراسات ، فإن الفرد يأخذ الكثير من اللهثات القصيرة مثل الأنفاس أثناء نوبة القلق. يزيد من إمداد الرئتين بالأكسجين ويقلل من مستوى ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير ، وهي مشكلة لأنه يجب الحفاظ على التوازن. يؤدي ذلك إلى تضييق الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم ، مما يؤدي إلى الدوار والدوخة.

قلة الشهية

نفقد الشهية عندما يؤدي القلق في الجسم إلى قمع عمليات الجسم السمبتاوي الطبيعية ، وهي الهضم وإفراز وإفراز سوائل الجسم. نتيجة لذلك ، فإنه يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير صحي. بالإضافة إلى ذلك ، عندما تكبت إفرازات الجسم ، يؤدي ذلك إلى جفاف العين والفم.

القلق: آثار طويلة المدى على الجسم

أمراض القلب والأوعية الدموية

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعتبر الاكتئاب والقلق من الأسباب الرئيسية للإعاقة والأمراض. وفقًا للدراسة التحليلية التلوية ، يميل الأفراد المصابون باضطراب القلق إلى أن يكونوا أكثر عرضة لخطر الوفيات القلبية الوعائية وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وفشل القلب. وفي الوقت نفسه ، يرتبط القلق الرهابي بشكل أكبر بأمراض القلب التاجية (النوبة القلبية) ، كما يرتبط اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة بالسكتة الدماغية. أيضًا ، في دراسة تحليلية أخرى تقول إن الأفراد الذين يعانون من اضطرابات القلق لديهم خطر متزايد بنسبة 52٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعاطي المخدرات

أظهرت دراسة أن القلق على الجسم مرتبط بتعاطي المخدرات، يؤدي تعاطي المخدرات إلى تدهور الجسم مع القلق.

اضطرابات الرأس والرقبة

الاضطرابات الفكية الفكية هي مشاكل مرتبطة بالفكين. تشير الأبحاث إلى أنها مرتبطة أيضًا بالتوتر والقلق. على سبيل المثال ، يمكن أن تؤدي متلازمة الخلل الوظيفي الليفي العضلي إلى ألم شديد ومستمر في منطقة الوجه. وفقًا لدراسة أخرى ، فإن القلق هو السبب الرئيسي لهذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك ، تظهر تقرحات الفم التي تسمى القرحة القلاعية بشكل رئيسي بسبب القلق.

اضطرابات الاكل

وفقًا لدراسة ، فإن اضطرابات الأكل منتشرة أيضًا لدى هؤلاء الأفراد مما يؤدي بهم إلى حالات معينة. فقدان الشهية هو حالة يهتم فيها الفرد بشدة بالوزن ولديه مشكلات في صورة الجسم تؤدي إلى عدم تناول الطعام وإهدار العضلات.