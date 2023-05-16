اليوم السابع
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محمية أشتوم الجميل بنكا للتنوع البيولوجى والجينات الوراثية.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:56 م
محمية أشتوم الجميل بنكا للتنوع البيولوجى والجينات الوراثية.. اعرف التفاصيل محمية أشتوم الجميل
كتبت منال العيسوى

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أكد حسين محمد رشاد مدير محمية اشتوم الجميل، أن محمية اشتوم الجميل تعد أحد أهم مناطق الأراضى الرطبة بالجمهورية، وتتمثل أهميتها فى الحفاظ على التوازن البيئى، وتعد بنكا للتنوع البيولوجى والجينات الوراثية للعديد من الكائنات الحية، حيث تعتمد الطيور بصفة خاصة على الأراضى الرطبة، بالإضافة إلى كونها مصدرًا رئيسيًا للحصول على الأسماك، ووسيلة من وسائل النقل البحرى، وكذلك خفض تأثير التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.

وقال مدير محمية آشتوم الجميل إن مصر تمتلك 15 بحيرة  منها بحيرة الشمس فى جنوب سيناء  وبحيرات توشكى و نبع الحمراء فى وادى النطرون. 

وأوضح رشاد أن محمية آشتوم الجميل فى بورسعيد تقع على مسار الخط الثالث لهجرة الطيور & كما تعتبر بحيرة المنزلة أحد الأماكن الهامة للطيور في مصر، سواء المهاجرة أو المقيمة، وأن عدد الأنواع المسجلة داخل بحيرة المنزلة 255 نوعًا، وعدد الأنواع المسجلة داخل نطاق المحمية 174 نوعًا، كما تبلغ أعداد الطيور التي تأتى خلال مواسم الهجرة (أغسطس - مايو) إلى المحمية حوالى 224000 طائر سنوياً.

جدير بالذكر  أنه جاء ذلك خلال الزيارة التى نظمتها وزاة البيئة ، و ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة البيئة وجمعية كتاب البيئة والتنمية في مجال تعزيز الوعي البيئي، والذي يشمل تنفيذ مجموعة من البرامج والخطط والأنشطة والفعاليات تهدف إلى خدمة المواطن في ظل وضع البيئة ضمن أولويات أجندة الدولة، والسعى نحو التكيف مع آثار التغيرات المناخية، والتخفيف من وطأتها.

جانب من المحمية
جانب من المحمية

 

جانب من محمية أشتوم الجميل
جانب من محمية أشتوم الجميل

 

محمية أشتوم الجميل
محمية أشتوم الجميل

 


المحميات الطبيعية

آشتوم الجميل

البحيرات

هجرة الطيور



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