اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 مايو 2023 02:04 م
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محافظ كفر الشيخ: أداء 51 ألفا و956 طالبا فى امتحانات النقل دون شكاوى

الثلاثاء، 16 مايو 2023 01:50 م
محافظ كفر الشيخ: أداء 51 ألفا و956 طالبا فى امتحانات النقل دون شكاوى غرفة عمليات التربية والتعليم بكفر الشيخ تتابع الامتحانات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل الصفوف الثانى الثانوى والثانى الثانوى تعليم فنى، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات ، مؤكدًا عدم تلقى الغرفة أى شكاوى أو مخالفات، مؤكدًا أن 24175 طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى، أدوا امتحانات مادة الجبر وحساب المثلثات التفاضل، كما أدى 27781 طالبا وطالبة فى الصف الثانى تعليم فنى فى مادة مواد فنية للتعليم الصناعى، ومادة مواد الزراعية للتعليم الزراعى ومادتى رياضة مالية وأعمال شركات سياحية للتعليم الفندقى ومادتى إدارة المشروعات سكرتارية عربى للتعليم التجاري

 

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أعمال امتحانات الصف الثانى الثانوى والصف الثانى تعليم فنى من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية،

 

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

 

وأضاف عبدالله، أنه وجه بضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومى عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

 


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