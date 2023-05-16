معاهد الشرقية الأزهرية تختتم امتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الثاني

أختمت بمنطقة الشرقية الأزهرية، امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي بقسميها الأدبي والعلمي، دون تسجل غرف المتابعة أي شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.

و حرص الدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية ، علي تفقد عدد من لجان إدارة غرب الزقازيق، وذلك في إطار المتابعات المكثفة لامتحانات النقل الثانوي للفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023 لضبط الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات لتعليمات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .

وخلال الزيارة ناقش رئيس أزهر الشرقية الطلاب حول مستوى الأسئلة، والذين أكدوا تطابقها للمناهج الدراسية للعام الدراسي .

وجه رئيس المنطقة بأهمية تحري الدقة والشفافية خلال أعمال تقدير الدرجات واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول مشددًا على ضرورة إنهاء النتائج في المواعيد المقررة .

واختتم طلاب الصفين الأول الثانوي الأدبي والعلمي الامتحانات بمادتي ، الأدب والنصوص والمطالعة، والثقافة الإسلامية ، بينما امتحن طلاب الصف الثاني للقسم العلمي في الأدب والنصوص والمطالعة ، والجبر، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي الامتحانات في مادتي الأدب والنصوص والمطالعة ، العروض والقافية .