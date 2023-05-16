محافظة الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات الخميس المقبل

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة ، إقامة معرض لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها على مدار يومين بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، بدءًا من يوم الخميس الموافق 25/5/2023، وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادى مصر.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المعرض يقام بمشاركة 35 عارض من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن المعرض لن يكون مقتصرًا على أعضاء النادى بل سيكون مفتوح أمام الجمهور من خارج النادى لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والعارضين.

وأكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة حريصة على التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.