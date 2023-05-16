اليوم السابع
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كهرباء الإسكندرية: نستهدف انخفاض نسبة الفقد بالشبكة إلى 13% بنهاية العام

الثلاثاء، 16 مايو 2023 11:19 م
كهرباء الإسكندرية: نستهدف انخفاض نسبة الفقد بالشبكة إلى 13% بنهاية العام المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس إيهاب الفقى رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن نسبة الفقد فى الطاقة بالشبكة الكهربائية خلال العام المالى الماضي بلغ 15.45%، ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 2% لتصبح  13.5% بنهاية العام المالى الحالى.
 
وقال الفقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من متوقع أن يصل إجمالي عدد العدادات الذكية المركبة خلال العام المالي الحالي إلى 22 الف 550 عداد من إجمالي عدد العدادات المركبة بالشركة، لافتا إلى أنه من المقرر الاستمرار فى استبدال العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع.
 
وأشار الفقى إلى، أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة على المنصة حتى 23 ديسمبر عدد 180 الف 982 طلب، تم إنهاء المعاينات لعدد 138 الف 943 طلب،  وبلغ عدد مقايسات العدادات المسددة عدد  98 الف 598 مقايسة، وقد تم تركيب عدد 98 الف 341 مقايسة بإجمالي عدد 122 الف 425 عداد بنسبة تنفيذ 99%، ويتم تركيب الطلبات المسددة أولاً بأول، ولا يوجد أى تأخير لدى الشركة.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء

العدادات مسبوقة الدفع

الفقد بالشبكة الكهربائية



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